KAYIT DIŞI SATIŞLAR FİYATLARI YÜKSELTİYOR

İkinci el otomotiv satışında en büyük sıkıntının kayıt dışı olduğunu ifade eden Ertemel, son yıllarda aşırı derecede artan ikinci el araç fiyatlarındaki yükselişin arka planında da bu durumun büyük bir pay sahibi olduğunu ifade ederek, ''Otomotiv sektöründe olmayıp dışarıdan alım satım yapan kişilerin bu sektöre yönelmesinden dolayı rakamlar sürekli yukarı doğru çıkıyor.'' dedi.

3,5 MİLYON ARACIN KAYDI YOK!

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, 2019 yılında noter kanalıyla yapılan satışlardan elde edilen verilere göre 7 milyon civarında ikinci el otomobil satışı olduğunu bu rakamın ise 3,5 milyonun kayıt dışı olarak alınıp satıldığını ifade eden Ertemel, işleri bu olmadığı halde piyasadan bu araçların alınıp fiyatları da manipüle edilerek satışa konulduğunu dile getirdi.

FİYATLARDA YÜZDE 30 KÖPÜK VAR

Kayıt dışı tarafta yapılan satışlardan kaynaklı ikinci el araç fiyatlarında yüzde 30 civarında bir köpük olduğunu da aktaran Ertemel, ikinci el araçlara son yıllarda olan ilgi sonrası kayıt dışı olarak araç alıp satanların sayısının da giderek arttığını söyledi.