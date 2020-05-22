Üniversite hastanesi hemşire, sağlık teknikeri yüzlerce sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar

Kocaeli Üniversitesi tarafından açılan ilanda, Üniversite Hastanesine 256 sağlık personeli alınacağı belirtildi. İlanda KPSS puanıyla sözleşmeli personel alımı yapılacağı ve başvuruların 20 Mayıs 2020 tarihinde başladı ve 15 gün süreceği aktarıldı. İşte, ilanda belirtilen genel şartlar, istenilen belgeler ve personel alımı yapılacak unvanlar... Sağlık Fizikçisi (2), Hemşire (214), Eczacı (6), Sağlık Teknikeri (13), Fizyoterapist (1), Röntgen Teknisyeni (1), Laborant (2), Diğer Sağlık Personeli (10).
İlanda, "Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a, göre Üniversitemiz Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (Eczacı ünvanlı pozisyon için sınav şartı aranmamaktadır) sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır." açıklaması yapılmıştır.
ALIM GERÇEKLEŞTİRİLECEK UNVANLAR
Sağlık Fizikçisi (2), Hemşire (214), Eczacı (6), Sağlık Teknikeri (13), Fizyoterapist (1), Röntgen Teknisyeni (1), Laborant (2), Diğer Sağlık Personeli (10).
GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
5. 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.
6. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
D- Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 2. 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
E- 2018 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
F- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
G- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER
1 – 1 adet fotoğraf
2 – Başvuru formu
3 – 2018 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.
4 – Nüfus cüzdan fotokopisi.
5 – Diplomanın önlü arkalı fotokopisi
6 – Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
7 – Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi
NASIL BAŞVURULACAK?
Müracaat etmek isteyen adaylar, Resmi Gazetede ilanın yayılmasıyla 15 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmek zorundadır. Elektronik ortamdan yapılacak başvurular, basvuru.kocaeli.edu.tr sitesinden yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.