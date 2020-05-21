Ülkemizde yaşanan koronavirüs salgını ile beraber hastaneler oldukça önem kazandı. 14.500 personel alımı için kollar sıvandı. Üniversite hastanelerine 14.500 personel alımı için YÖK Başkanı Yekta Saraç resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada alımlarla ilgili kadro ve branş dağılımı ile ilgili bilgi vermişti. 5814 Hemşire, 1130 Sağlık Teknikeri, 295 Röntgen Teknisyeni, 247 Laborant, 219 Ebe, 129 Fizyoterapist, 118 Eczacı, 101 Diyetisyen, 89 Psikolog, 87 Biyolog ve çeşitli ünvanlarda 406 adet olmak üzere toplam 8635 sözleşmeli personel, ayrıca 5865 adet çeşitli ünvanlarda sürekli işçi kadrosuna alımlar yapılacak. İşte hastanelere 14 bin 500 yeni kamu personel ve işçi alımı-başvuru genel şartları takvim.com.tr'de
14 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI İÇİN KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU!
Yekta Saraç'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre;
"Küresel salgın sürecindeki başarıları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip edilen üniversite hastanelerimize Cumhurbaşkanlığımız tarafından: 8635 sözleşmeli personel kadrosu ihdas edildi. Ayrıca 5865 adet çeşitli ünvanlarda sürekli işçi kadrosunun ihdası ile birlikte toplam "14.500" adet personel salgın sürecinde üniversite hastanelerimizin "gücüne güç" katacaktır." İfadeleri kullanıldı.
HANGİ BRANŞLARDAN PERSONEL ALIMI OLACAK?
Üniversite hastanelerinde istihdam edilecek olan personellerin branşları ve alınacak kişi sayıları şöyle;
5814 Hemşire, 1130 Sağlık Teknikeri, 295 Röntgen Teknisyeni, 247 Laborant, 219 Ebe, 129 Fizyoterapist, 118 Eczacı, 101 Diyetisyen, 89 Psikolog, 87 Biyolog ve çeşitli ünvanlarda 406 adet olmak üzere toplam 8635 sözleşmeli personel, ayrıca 5865 adet çeşitli ünvanlarda sürekli işçi kadrosuna alımlar yapılacak.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI BELLİ OLDU
14 bin 500 personel ve işçi alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
- Kamu haklarını kullanmaktan mahrum olmamak.
- TCK 'nın 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş , yedek sınıfa geçirmiş,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya engeli bulunmamak.
KPSS'siz ve 50 KPSS ile 14 bin 500 personel işçi alınacak
Üniversite hastanelerine en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımını Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Erdoğan yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde üniversite hastanelerinin ciddi gayret ortaya koyduklarını, bu nedenle 14 bin 500 personel ve işçi kadrosu ihdas ettiklerini söyledi.
(Kadro ihdas etmek ne demek: Kadro ihdası , bir kuruma personel alımı için verilen yetki. Alabileceği personel sayısının devlet tarafından onaylanan kısmı)
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bir başka müjdemiz de bünyelerinde tıp fakültesi bulunan 43 üniversitemizdir. Bu zorlu süreçte gösterdikleri çabalara yakınen şahit olduğumuz üniversite hastanelerimize hizmet kalitelerini yükseltebilmeleri için 8635 sözleşmeli personel ve 5865 sürekli işçi kadrosu ihdas ediyoruz."