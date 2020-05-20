Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 20.05.2020 21:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.05.2020 21:02
    ABONE OL

    Son dakika: duyurdu: Destekler 350 milyar TL'ye aşıyor

    Son dakika haberine göre, , hesabı Twitter üzerinden Kovid-19 sürecinde verilen destek tutarı, ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aştığını bildirdi.


    , hesabı Twitter üzerinden Kovid-19 sürecinde verilen destek tutarı, ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aştığını bildirdi.




    Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs sürecinde verilen destek tutarı, ötelenen kredi ve faizlerle birlikte 350 milyar lirayı aşıyor.


    Yeni dönemde Türkiye olarak ticaret hacmi ve yerel paralarla swap noktasında çok daha etkin yürüteceğimiz bir süreç olacak.

    Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin şekilde üretmenin gündemde olacağı bir döneme giriyoruz.

    Özellikle 2020'nin ikinci yarısı inşallah her alanda önemli kazanımlar elde edeceğimiz bir dönem olacak." ifadelerine yer verdi.


    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Destekler 350 milyar TL'ye aşıyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri