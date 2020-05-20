



440 BİN KULLANICI

Albayrak, gençlere gelişim ve kariyer imkanı sağlayacak '1 Milyon Yazılımcı' projesini hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "440 bin 427 arkadaşımız aktif olarak bu platformu kullanıyor. 234 bin 800 arkadaşımızsa eğitimler sonrası istihdam imkanlarından yararlanmak için CV'lerini doldurdu. Bu platformdan yararlanacaklara 3 küçük müjde vermek istiyorum.

