Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, '1 Milyon Yazılımcı' projesinden yararlanacak gençlere müjdeler verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Albayrak, "Türkiyemiz'in coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik" ifadesini kullandı. Türkiye'nin Covid-19 sonrası yıldızı parlayan ülkelerin başında olacağını belirten Albayrak, "İyi hazırlanmamız gerekiyor" dedi.
440 BİN KULLANICI
Albayrak, gençlere gelişim ve kariyer imkanı sağlayacak '1 Milyon Yazılımcı' projesini hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi: "440 bin 427 arkadaşımız aktif olarak bu platformu kullanıyor. 234 bin 800 arkadaşımızsa eğitimler sonrası istihdam imkanlarından yararlanmak için CV'lerini doldurdu. Bu platformdan yararlanacaklara 3 küçük müjde vermek istiyorum.
Portalımızdan eğitim alanlara her ay 6 GB ek internet kotası vereceğiz. e-Devlet şifresi edinemeyen yahut 15 yaşından küçük olduğu için platformu kullanamayanlar için yeni bir giriş ekranı geliştirdik. Kafanıza takılan soruları sormanız ve tecrübelerinden yararlanmanız için öğretmenlerimizle canlı oturumlar başlatıyoruz."
SANAYİCİLERLE ZİRVE
CORONAVİRÜS salgını ile başarılı bir mücadele yürüten, Ekonomik İstikrar Kalkanı ile 83 milyonu korumaya alan Türkiye; üretimi artırmak, istihdamı canlandırmak için atağa geçti. "Güçlü Türkiye'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam" diyen Bakan Berat Albayrak, bugün 365 oda-borsa başkanı, 61 sektör meclis başkanı, 500'e yakın işadamı ile telekonferans ortamında buluşacak.
Hazal ATEŞ