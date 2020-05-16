Ücretsiz geçenin ödemesi düştü

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki yollardan ücret ödemeden geçenlere uygulanacak para cezası düşürüldü. Yönetmelik değişikliğine göre, daha önce söz konusu yollardan ücret ödemeden geçenlere 'o güzergahın en uzun mesafesi' esas alınarak uygulanan para cezası, 'geçiş ücreti ödemeden giriş-çıkış yaptığı mesafe' göz önüne alınarak tahsil edilecek. Geçiş ücretini ödemeyen araç sahiplerine, girişçıkış yaptığı mesafeye ait ücretin 10 katı yerine 4 katı ceza verilecek, 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun ödeyenlere ise ceza uygulanmayacak.