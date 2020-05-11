Başkan Erdoğan açıkladı: 1000 TL ödemeleri başladı-İşte 1000 TL ödeme sonuç sorgulama sayfası

Bu ay yapılacak ödemelerle ilgili tarihleri açıklayan Erdoğan, şu bilgileri aktardı:

"Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz. Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs'tan başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız. Aynı şekilde mayıs ayı işsizlik ödemelerini de öne çektik.