Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor? Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?

Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor? 30 büyükşehir ve Zonguldak illeri için alınan şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Kovid-19 salgını nedeniyle ülkemizde yüzbinlerce vaka görülürken, salgının yavaşlatılması için alınan tedbirlerden birisi de şehirler arası seyahat kısıtlaması olmuştu. Yasak kapsamında 31 büyükşehire giriş çıkış seyahat izin belgesine bağlanmıştı. Ancak normalleşme kararlarının alınmasıyla birlikte şehirler arası seyahat yasağının kalkması bekleniyor. Peki, şehirler arası yasak ne zaman bitiyor?
ŞEHİRLER ARASI YASAK NE ZAMAN BİTİYOR?
İçişleri Bakanlığı tarafından 31 şehirdeki seyahat yasağına ilişkin yeni bir karar duyurulmuştu. Bu karara göre şehirler arası giriş çıkış 4 Mayıs saat 24:00'e kadar sürecek. Yasağın uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.
İŞTE SON GENELGE
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ancak büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak'ta şehir giriş-çıkış kısıtlamalarının 3 Mayıs Pazar günü saat 24.00 itibarıyla sona erecek olması nedeniyle Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlığı için bakanlığımızca 81 valiliğine gönderilen genelge ile 31 ilimizdeki kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar, daha önce belirtilen usul ve esaslara göre 4 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Bu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın (istisnalar hariç olmak üzere) bu süre boyunca illerinde kalmaları esas olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde verilecek karar doğrultusunda 4 Mayıs Pazartesi günü 31 ilimize ilişkin şehir giriş-çıkış kısıtlaması tedbirinin kapsamı ile ilgili bilgilendirme kamuoyuna yapılacaktır."
BAZI İLLER İÇİN KARAR ÇIKABİLİR
Corona virüs salgınında bayram sonrasına kadar vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. Edinilen bilgiye göre bu illerde temel önlemler alınarak, sosyal hayatın yeniden başlatılması gündeme gelebilecek.
İşyerlerinin açılması söz konusu olabilecek. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirlerarası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.
Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, "tersine karantina" uygulanabileceği kaydediliyor. Şu aşamada bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illerin bu kapsamda olabileceği, bu durumda bulunan il sayısının da 15 civarında olduğu ifade ediliyor.
Uzmanlar, "Vaka sayıları bayramın etkisiyle yükselirse önlemler arttırılabilir. Ancak bayramda artış kaydedilmezse normalleşmeden söz edilebilir" diyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı sonrası 5 Haziran rakamlarının, tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği konusunda kilit öneme sahip olduğu belirtiliyor.
Normalleşme süreci konusunda bakanlıklar arasında yapılan toplantılarda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği çerçevede yapılacak hazırlıklar planlanıyor. Yapılan değerlendirmelere göre vaka sayısı önümüzdeki haftalarda binli rakamlara düşebilir, buna bağlı olarak yeni önlemler alınarak bazı kurallarda gevşemeye gidilebilir.
Ancak bunda, 10 Nisan'da sokağa çıkma yasağının duyurulmasında olduğu gibi bayram günlerinde kurallara ne kadar uyulacağı belirleyici olacak. 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı dönemlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanabileceği, bunların da blok halinde değil kısa sürelerde olabileceği öne sürülüyor.
Yapılan değerlendirmelerde, bayramdan önceki vaka sayısı ile bayramdan sonraki vaka sayısının kıyaslanmasının çok önemli olduğu belirtiliyor. Yetkililer, "Eğer 24 Mayıs rakamları, bayram sonrası haziranın ilk haftasının rakamları aynı veya çok az fark olursa, o zaman normalleşmeden söz edilebilir. Vaka sayısının binli rakamlarda veya altında olması çok önemli. Eğer bayramın etkisiyle üstüne çıkarsa, farklı önlemlerin alınması gerekebilir" dediler. Bu nedenle 5 Haziran'da ortaya çıkacak verilerin, yeni kararlar alınmasında etkili olacağı ifade ediliyor.
NORMALLEŞME SÜRECİ NASIL OLACAK?
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında normalleşme takvimine değindi:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay geçen hafta bakanlıklardan ve sivil toplum kuruluşlarından normalleşme sürecine ilişkin önerilerini aldı, onlarla toplantılar yaptı. Geniş bir veritabanı oluşturmaya özen gösterildi. Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun önerileri ise belirleyici oldu. Fuat Oktay, titiz bir hazırlık süreci sonunda bir taslak hazırladı. Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında da kapsamlı bir sunum yapacak.
Salgın sürecine ilişkin iyi, orta ve kötü senaryolar dikkate alınarak normalleşme sürecinin dinamik bir şekilde yönetilmesi kararı alındı. Hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı ve kalabalık yerlerde bir arada bulunulmaması, normalleşme sürecinin de kırmızı çizgilerini oluşturacak. Salgının yayılması ve bulaşın önlenmesi temel yaklaşım olmaya devam edecek.
TURİZM HAZİRANDA
Turizm Türkiye'nin bacasız sanayisi. Onlar mayıs ayını hazırlık süreç olarak değerlendirecekler. Konaklama, açık büfe ve sosyal etkinlikler sıkı kurallara bağlanıyor. Ama haziran ayında turistik tesisler açılıyor. Otel, motel, müze ve örenyerleri açılacak. Kültürel etkinlikler yine haziran ayında başlatılıyor. Ancak tatil merkezlerimiz açısından çözüm bekleyen bir sorun, turistlerin durumu olacak.
UÇUŞLAR HAZİRANDA
Türk Hava Yolları'nın iç hat uçuşları haziran ayında başlayacak. Dış hat uçuşları ise ülkelerin durumuna göre belirlenecek. Tren seferleri de haziran ayında başlıyor. Çalışma hayatı, adalet ve ekonomi ise haziran-eylül arasında kademeli olarak normalleşme sürecinde yerini alacak.
CAMİLER HAZİRANDA AÇILIYOR
Koronavirüs nedeniyle camilerde vakit namazlarının ve cuma namazlarının kılınması yasaklanmıştı. Bayram namazında da aynı yasağın devam etmesi bekleniyor. Ama haziran ayının ortasına doğru camiler ibadete açılacak.
65 YAŞA RAHATLAMA GETİRİLİYOR
Bugünkü Bakanlar kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş ve üstündekilere dönük bir açıklama yapması bekleniyor. 21 Mart'tan bu yana dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstündekiler için kısmı rahatlama getiriliyor.
GÜNDE 12 MÜŞTERİYE KADAR HİZMET
Koronavirüs tedbirleri sebebiyle ilk kapatılan iş yerlerinden olan berber, kuaförlerin açılması hakkında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı, Bendevi Palandöken açıklama yaptı. Palandöken, Mayıs ayı içinde dükkanların yavaş yavaş açılmasının mümkün olduğunu belirtti. Açıklamasının devamında Palandöken " Saat başı iki müşteri alacak şekilde hijyen ve sosyal mesafe kurallarını bozmadan günde 12 müşteriye kadar hizmet verebilirler" dedi.
BİLİM KURULU DEĞERLENDİRECEK
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden ülkeler mayıstan itibaren ekonomiyi açmaya başlıyor. Türkiye'de de hayatın normalleşmesi için planlamalar üzerinde çalışılıyor. Hafta içinde bu konuyla ilgili olarak iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileriyle bir dizi toplantı gerçekleştirecek.
Görüşmelerden çıkacak öneriler Bilim Kurulu'na iletilecek. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı'nın da 'izin' vermesi durumunda ilk olarak berber ve kuaförlerin kontrollü şekilde açılabileceği belirtiliyor. Sektör temsilcileri, mayıs ortasına doğru AVM'lerin, sonra da restoranların kademeli açılabilmesi için çalışıyor.
Güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan sonrası normalleşmenin sinyalini vermişti. Bu noktada, Ramazan Bayramı öncesinde kuaför ve berberlerin kısa bir süreliğine olsa da açılması bekleniyor.
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
- Öncelikle TC kimlik NO ve e devlet şifresiyle sisteme giriş yapın.
- Giriş yaptıktan sonra, İçişleri Bakanlığı sekmesi altında bulunan "e-başvuru" kısmına giriş yapın.
- Başvuru türü kısmında "Seyahat İzin İşlemleri" işaretleyin.
- Belge türü kısmında ise "Özel Araç Seyahat İzin Belgesi Verilmesi" seçeneğini işaretleyin.
- Son olarak hangi ile bağlıysanız, o ilin valiliğini işaretlemeniz gerekiyor.
- Bu işlemlerin ardından kullanıcılar iletişim adresi, iletişim bilgileri, başvuru metni, başvuru belgesi ( ölüm belgesi, sağlık raporu) gidilecek il, gidilecek adres ve gidiş- dönüş tarihi gibi bilgileri doldurarak seyahat izin belgesi çıkarma işlemini tamamlayabilirler.
KİMLER İSTİSNA OLACAK?
Söz konusu kısıtlamanın ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan "Seyahat İzin Kurulları"nca düzenlenecek seyahat izin belgesi istisnaları şunlar:
- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olan,
- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişiye),
- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
- Askerlik hizmetini tamamlayarak ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
- Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri KYK'ye ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar, durumlarını belgeledikleri taktirde istisna tutulacaklar.
SEYAHAT İZİN BELGESİ ŞARTLARI!
- Seyahat izin belgesi taleplerinde başvurulan usul olarak Alo 199, e-başvuru sistemi ve 'Kaymakamlıklardaki Seyahat İzin Kurulları"na doğrudan yapılacak.
- Seyahat izin belgeleri illerden tek gidiş veya gidiş, geliş şeklinde düzenlenecek.
- Seyahat izin belgeleri tek gidiş için düzenlendiğinde 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlendiğinde 72 saate kadar geçerli olacak.
- Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.
- Seyahat izin belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecek.
- İlimize 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 5 Nisan 2020 Pazar günü sabah 08.00'den 09 Nisan 2020 Perşembe günü sabah 08.00'e kadar yapabilecekler.
- Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen izin belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş-çıkışları için de geçerli olacak.
- Yukarıda sıralı olarak belirtilen tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi için ilimizde gerekli planlamalar yapılmış olup, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi yönünde gereken her türlü tedbir alınarak uygulamalar titizlikle takip edilecektir.
SEYAHAT YASAĞI OLAN İLLER!
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre aşağıdaki iller yasak kapsamında yer alıyor:
Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için;
Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve denizyolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar durduruldu.