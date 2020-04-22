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    • Ekonomi
    • 22.04.2020 Gazete
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    ‘Pandemi tecrübesi sigortacılığı değiştirecek’

    Coronavirüs salgınının tüm dünyada iş süreçlerini etkilediğini ifade eden Reasürans 'su , "Yaşanan durumlar bizlere şunu çok net gösteriyor ki; var oluş sebebi risk olan sigortacılık, yaşanan tüm bu olumsuzluklardan sıyrılarak yaşanan köklü değişimden en büyük payı alacak sektörlerden biri olacak" diye konuştu.

    ‘Pandemi tecrübesi sigortacılığı değiştirecek’
    Coronavirüs salgınının tüm dünyada iş süreçlerini etkilediğini ifade eden VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, "Yaşanan durumlar bizlere şunu çok net gösteriyor ki; var oluş sebebi risk olan sigortacılık, yaşanan tüm bu olumsuzluklardan sıyrılarak yaşanan köklü değişimden en büyük payı alacak sektörlerden biri olacak" diye konuştu. Global ölçekte risk tanımının sürekli değişmekte olduğunu söyleyen , iklim değişikliği ve doğal afetlerin risk tanımındaki değişiklikte ilk sıralarda yer aldığını ve Coronavirüs salgını ile bu değişimin farklı bir boyuta taşınacağını dile getirdi.
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