CV HAVUZU NASIL OLUŞTURULACAK?



BTK Akademi ve 1 Milyon İstihdam uygulamaları arasındaki entegrasyon sayesinde kullanıcıların BTK Akademi üzerinden aldıkları eğitimlerin ve kazandıkları yetkinliklerin istihdam uygulaması içerisindeki özgeçmişlerine yansıtılması sağlanacaktır. CV havuzunda ihtiyaca göre nitelikler filtrelendiğinde alınan ve tamamlanan bu eğitimler işverenlere önemli bir referans olacaktır.



1 MİLYON İSTİHDAM UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?



- Uygulama girişi "https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login" linki üzerinden yapılıyor.



- Uygulamaya üyeliğiniz bulunmuyor ise web adresine giriş yapıldığında ekranda bulunan Kayıt Ol

butonuna basılır.



- Kullanıcı kayıt ekranında Eski Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) ve Yeni Kimlik Bilgileri ile Kayıt (T.C. Eski nüfus cüzdanına ait bilgiler ile) olmak üzere iki(2) seçenek görüntülenir. Kullanıcı kimliğine uygun kayıt tipini işaretleyerek ileri butonuna basın.



- Eski Kimlik Bilgileri ile Kullanıcı Kayıt Ekranı için ise; Ekranda T.C. Kimlik No, Cilt No, Aile Sıra No ve Sıra No giriş alanları gözlemlenir. Kimlik üzerinde bulunduğu hali ile bilgilerin tamamı doldurulmalıdır. Ekranda bulunan soru işaretinin üzerine gelindiğinde ekranda kimlik üzerinde bilgilerin bulunduğu alanlar görüntülenebilir. Bilgi giriş yapıldıktan sonra İleri butonuna basılır. Seçimi değiştirmek için Geri butonuna basılarak bir önceki ekrana dönülebilir.



- İleri butonuna basıldığında Kullanıcı Kayıt bilgileri ekranına geçilir. Ekranda e-posta, e-posta tekrar, Cep Telefonu, Yaşadığınız Şehir, Çalışma Şekli giriş alanları ve "Başvurunuza ilişkin tüm bilgilendirmeler e-posta adresinize iletilecektir. Lütfen e-posta adresinizin doğruluğundan emin olun." uyarısı gözlemlenir.Ekranda yer alan tüm bilgiler doldurulduktan sonra Kayıt Ol butonuna basılır.



- Ekranda "Kaydınız başarı ile alınmıştır. Sisteme kaydettiğiniz e-posta ile en kısa sürede bilgilendireceksiniz." Uyarısını göreceksiniz.