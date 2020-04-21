Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı müjdesi! 1 milyon yazılımcı başvuru nasıl yapılır? Bakan Albayrak yaptığı açıklamada; 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin hazır olduğunu belirtti. Katılmak isteyenler internet üzerinden başvurabilecekler. Bakan Albayrak; "Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri CV'lerine otomatik olarak işlenecek, yazılımcı arayan şirket ve firmalar buradan kriterlere uygun adayları bulabilecek." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

En ileri eğitimler sizler için hazırlandı, buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum gelin bu eğitimleri alın. Sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin.

Ülkemizi, çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en ileriye taşıyalım.