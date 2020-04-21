"ÜLKEMİZİ EN İLERİYE TAŞIYALIM"

En ileri eğitimler sizler için hazırlandı, buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum gelin bu eğitimleri alın. Sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin.

Ülkemizi, çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en ileriye taşıyalım.

SEKTÖRÜN ELEMAN İHTİYACINI GİDERECEK

İşte 1 milyon yazılımcı projesi; sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek. Yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak.

SAYI 100'ÜN ÜZERİNE ÇIKACAK

Peki nedir bu 1 milyon yazılımcı projesi? Bakanlığımızın gençlerimizin hizmetine sunduğu bu proje kapsamında gençlerimiz; BTK'daki eğitim portalı üzerinde eğitim alacaklar. 13 kategoride, 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitim şu anda hazır. Ve yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkaracağız.