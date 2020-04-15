400 TL yardım var mı? Açık Kapı 400 TL yardım bayram harçlığı olacak mı? Açık Kapı üzerinden daha önce yardım almamış kişilere 400 TL, çocuklara da 100 TL bayram harçlığı verileceği iddia edilmişti. Bakanlık Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada "Lütfen, resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi. Açık Kapı başvuru ekranı ile vatandaşların talepleri hızlı ve kolay bir şekilde alınıyor. Başvuru sonuçları ve sorgulama ekranı da buradan görüntülenebiliyor. Açık Kapı yardım başvurusu formu nasıl doldurulur?
AÇIK KAPI 400 LİRA SOSYAL YARDIMI YAPILACAK MI?
Açık Kapı projesi ile 400 lira verileceği iddiası İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.
Bakanlık Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada "Lütfen, resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN BAYRAM HARÇLIĞI YALANLAMASI
"İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verilecek. www.açıkkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. Hizmet başlığına Valilik Hizmetleri" hizmet alt başlığına "Diğer" açıklama kısmına "para yardımı" yazıp başvuru yapabilirsiniz." haberinin asılsız olduğunu açıkladı. Açıklama şu şekilde:
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve iletişim platformlarından kasıtlı ve asılsız şekilde valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı birimleri aracılığıyla sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapıldığı belirtildi.
Söz konusu birimlerin, Bakanlık tarafından 2017'de kurulduğu ve bugün itibarıyla 81 il valiliği ile 161 ilçe kaymakamlığında faaliyetlerini sürdürdüğü aktarılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
"Açık Kapı birimlerinin temel görevi, valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ve kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-Devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.
Devletimizin, koronavirüs salgınıyla yoğun şekilde mücadele eden kurumlarının iş yükünü yönetilemez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, koronavirüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir."
Sosyal medyada ve iletişim gruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerinin gerekli takibi yaptığı belirtilen bilgilendirmede, tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulduğuna işaret edildi.
⚠️— T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) April 8, 2020
Lütfen,
resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz pic.twitter.com/s0pqPuW3bG
Yayımlanan metinde ise İçişleri Bakanlığı "Açık kapı biriminin temel görevi valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektedir. Valilik ya da kaymakamlıklara doğrudan ya da dijital ortamda başvuru yapılabilen Açık Kapı biriminin yardım dağıtmak gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır.
Devletimizin Korona virüs salgını ile yoğun şekilde mücadele eden kurumların iş yükü yönetilmeye noktaya getirmek amaçladığı belli olan bu tür paylaşımlarla kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar , Korona virüs salgını kapsamında alınarak başarıyla uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir. Sosyal medya ve iletişim guruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında Siber Suçlarla Mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup yapılacak tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulmuştur" açıklamalarında bulundu.
AÇIK KAPI NEDİR?
Açık Kapı başvuru ekranı, valilik hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik, çevre ve şehircilik, din hizmetleri, eğitim, ekonomi ve sanayi, emniyet ve güvenlik hizmetleri, enerji, gıda tarım ve hayvancılık, tapu ve kadastro, kültür ve turizm, yerel yönetimler, orman ve su işleri, sağlık, sosyal hizmetler, gençlik ve spor ve birçok alanda başvuruların alındığı ekran olacak.
Başvurulan hizmet başlığı altında alt başlıklar da seçilerek detay verilebilecek. Eğitim durumu ve çalışma sektörü, başvuru konusu ile birlikte talep edilen hususlar arasında yer alacak.
AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yardım başvurusu için https://www.acikkapi.gov.tr/ sayfasına giriş yapın.
e-Devlet şifreniz var ise e-Devlet aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz, yok ise sayfada Başvuru Yap butonunu tercih edebilirsiniz.
Başvuru ekranında gelen bilgileri girin ve onay kodu gönderin.
Ardından başvuru yapabileceğiniz bölüm ekrana gelecek. Bu kısma yardım başvurusu için taleplerinizi yazarak başvurabilirsiniz.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
AÇIK KAPI YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLİR?
İhtiyaç sahipleri, Açık Kapı Yardım başvurusunu tamamladıktan sonra, ister e-devlet üzerinden başvuru sorgulama sekmesiyle, isterse acikkapi.gov.tr sitesinde bulunan 'Başvuru sorgulama' sayfası ile başvuru sonuçlarını kontrol edebilir.
SOSYAL YARDIM KİMLERE VERİLİYOR?
Belirli kriterlere uyan kişilerin faydalanabileceği 1000 TL yardım, 2022 ve 3294 sayılı kanunlardan faydalanarak devletten sosyal destek alan 2 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kriterleri hakkında bilgi verilen ve 2 milyon 111 bin kişinin faydalanacağı 1000 TL sosyal yardım parası için şartlar arasında, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alma koşulu yer alacak.