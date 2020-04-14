Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller!

Sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 18-19 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı uygulaması devreye konulacak. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, sosyal teması azaltmak amacıyla sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılıyor. Geçtiğimiz hafta uygulanan yasağın ardından bu hafta sonu da yasak olacağı Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller hangileri? 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte detaylar…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE?
Sokağa çıkma yasağının hangi illerde uygulanacağı henüz belli olmadı. Ancak yasağın geçtiğimiz hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da 30 büyükşehir ve Zonguldak ilini kapsaması bekleniyor.
30 BÜYÜKŞEHİR LİSTESİ!
Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van – Van Büyükşehir Belediyesi
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK?
10 Nisan saat 24.00'den 12 Nisan günü saat 24.00'e kadar büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'ta corona virüsü önemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu yasak kapsamında genelgede şu yerlerin açık olacağı duyurulmuştu;
a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,
c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,
h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMLERİ KAPSAMIYOR?
a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanları,
b- TBMM çalışanları,
c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
d- Acil çağrı merkezler çalışanları,
e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,
h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan
l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?
Sokağa çıkma yasağı devletler tarafından olağanüstü durumlarda vatandaşların sokağa çıkma özgürlüklerinin kısmen veya belirli süre içerisinde tamamen ellerinden alınmasıdır. Bu kararın devlet tarafından verilebilmesi için öncelikle olağanüstü bir hal olması ve devletin bu yönde çalışmalarını aktarması gerekir. Sokağa çıkma yasağı kararı iki durumda alınabilir. Birincisi olağanüstü hal şartlarıdır. İkincisi ise Temel Hak ve Hürriyetlerin kısıtlanması durumlarıdır.