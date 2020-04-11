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    • Ekonomi
    • 11.04.2020 Gazete
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    ‘Kolonya satışı’ diye dolandırıyorlar

    , insanların korku, endişe, merak gibi duygularını istismar eden dolandırıcıların, Coronavirüs için bağış toplama, sahte siteler üzerinden kolonya, dezenfektan gibi hijyen ürünleri satma gibi bahaneler kullandığını belirtti.

    ‘Kolonya satışı’ diye dolandırıyorlar
    Bankalararası Kart Merkezi, insanların korku, endişe, merak gibi duygularını istismar eden dolandırıcıların, Coronavirüs için bağış toplama, sahte siteler üzerinden kolonya, dezenfektan gibi hijyen ürünleri satma gibi bahaneler kullandığını belirtti. Açıklamada, şöyle denildi: "Bağışları devlet kurumlarına yapın. Banka veya devlet kurumlarından yapıldığı iddia edilen aramalarda numarayı internetten teyit edin. Şifrelerinizi, kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. İki adımlı doğrulama özelliğini destekleyen sitelerden alışveriş yapın."

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