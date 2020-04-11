‘Kolonya satışı’ diye dolandırıyorlar

Bankalararası Kart Merkezi, insanların korku, endişe, merak gibi duygularını istismar eden dolandırıcıların, Coronavirüs için bağış toplama, sahte siteler üzerinden kolonya, dezenfektan gibi hijyen ürünleri satma gibi bahaneler kullandığını belirtti. Açıklamada, şöyle denildi: "Bağışları devlet kurumlarına yapın. Banka veya devlet kurumlarından yapıldığı iddia edilen aramalarda numarayı internetten teyit edin. Şifrelerinizi, kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. İki adımlı doğrulama özelliğini destekleyen sitelerden alışveriş yapın."
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