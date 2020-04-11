‘Kolonya satışı’ diye dolandırıyorlar

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insanların korku, endişe,merak gibi duygularını istismar edendolandırıcıların, Coronavirüs için bağıştoplama, sahte siteler üzerinden kolonya,dezenfektan gibi hijyen ürünleri satmagibi bahaneler kullandığını belirtti.Açıklamada, şöyle denildi: "Bağışlarıdevlet kurumlarına yapın. Bankaveya devlet kurumlarından yapıldığıiddia edilen aramalarda numarayıinternetten teyit edin. Şifrelerinizi, kişiselbilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. İkiadımlı doğrulama özelliğini destekleyensitelerden alışveriş yapın."