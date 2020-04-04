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    • Ekonomi
    • 04.04.2020 Gazete
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    Konut hesabına kolaylık geldi! 2020'ye kadar genişletildi...

    Ev almak için para biriktirenlere ödemeler konusunda esneklik sağlandı. Düzenli ödeme yapmama imkanının kapsamı 2020 tarihine kadar genişletildi.



    Bankada     düzenli birikim yapıp ilk evini alanlara devlet katkısı sağlayan uygulamada esneklik getirildi. Düzenli ödeme yapmama imkanının kapsamı 30 Eylül 2020'ye kadar genişletildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğine göre, 30 Eylül'e kadar düzenli ödeme yapmama imkanı, aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içinde en fazla 6 defa, 3 aylık ödeme planını seçen katılımcılar için bir dönem içinde en fazla 2 defa olarak uygulanacak.



    Mevcut yönetmeliğe göre, katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içinde en fazla 3 defa, 3 aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içinde en fazla 1 defa ödeme yapmayabiliyordu.



    Bu yıl konut hesabına aylık ödemede alt sınır 475,82 lira, üst sınır da 4 bin 758 lira olarak uygulanıyor.

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    Haberler Ekonomi Konut hesabına kolaylık geldi! 30 Eylül 2020'ye kadar genişletildi...
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