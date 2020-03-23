ATM'lerden para çekme limiti ne kadar sorusu gündeme oturdu. Dünyayı saran Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evden çıkmıyor. Bu salgında kalabalık alanlardan uzak durulması gerekiyor. Parayla ilgili işlem yapmak isteyen vatandaşlar için ATM'lerden para çekme limiti yükseltildi. Acil paraya ihtiyacı olan kişiler, ATM'lerden yüksek miktarda para çekebilecek. Peki, bankaların para çekme limiti ne kadar? İşte, Ziraat, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank ve diğer tüm bankaların para çekme limitleri… Günlük para çekme limiti, bankalar tarafından, banka hesabınızın limitlendirilme kategorilerinden biridir. Günlük olarak ne kadar para çekebileceğinize karar veren bankalar, bu miktar dışındaki çekimler için müşteri hizmetlerini aramanızı ve komisyon dahilinde yükseltmenin mümkün olacağını belirtirler.
ATM'LERDEN PARA ÇEKME LİMİTİ NE KADAR?
VAKIFBANK
Koronavirüs salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında, toplum sağlığı açısından riskleri en aza indirmek ve bankacılık işlemlerinin aksamaması için ATM'lerden günlük ücretsiz para çekme limiti 5 bin TL'ye çıkarıldı. Öte yandan ATM'ler üzerinden kartsız para ödemede de sınır ve tutarı kaldırarak ücretsiz hale getiren banka bankomat ve kredi kartı temassız ödeme limitini de 250 TL'ye yükseltti.
HALKBANK
Bankacılık işlemlerinin şubeye gidilmeden kolayca halledilmesi için banka içinde bulunulan döneme özel, Bank24'lerden günlük para çekme limitini 5.000 TL'ye yükseltti.
ALTERNATİF BANK
Bir ay süreyle internet ve mobil bankacılık kanalları üzerinden yapılacak EFT ve havale işlemlerinden ücret almayacağını açıklayan banka, ATM günlük para çekme limitini ise 3.000 TL'ye çıkarmış durumda.
GARANTİ BANKASI
Para çekme limitini 5000 TL'ye çıkaran banka, ortak ATM'ler üzerinden yapılacak para çekme işlemlerinden de ücret almayacak.
ZİRAAT BANKASI
Koronavirüs salgının etkilerini en aza indirmek için Müşterilerinden mobil kanalları ve ATM'leri kullanmaları yönünde çağrıda bulunan banka günlük ücretsiz para çekme limitini ise 5 bin TL'ye yükseltti.
DENİZBANK
Banka Koronavirüsü tehlikesine karşı kalabalık ortamlarda bulunulmaması adına tüm EFT ve havale işlemlerinin bir ay süreyle, herhangi bir ücret ödemeden DenizBank İnternet Şubesi, MobilDeniz ve fastPay'den gerçekleştirebileceğini duyurdu.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
İş Bankası bankamatiklerinde hesabınızdan günlük nakit çekme limiti sınırlı bir süre için kartınızla 5.000 TL, İşCep'ten karekod ile 3.000 TL olmak üzere toplam 8.000 TL'ye yükseltilmiştir. Ayrıca, İş Bankası kartınızla diğer banka ATM'lerinde hesabınızdan günlük 5.000 TL'ye kadar ücretsiz nakit çekebilirsiniz.
ING BANK
İçerisinde bulunulan durum nedeniyle adım atan banka 31 Mart'ta kadar tüm ATM'lerden ücretsiz nakit çekim fırsatı sunuyor.
FİNANSBANK
ATM'lerden kart ve karekod ile günlük para çekme limitlerini geçici olarak 5.000 TL'ye yükseltti.
YAPI KREDİ
ATM'lerden yapılacak EFT, havale ve kartsız işlemlerden 1 ay ücret alınmayacağını açıklayan banka günlük çekim ile temassız ödeme limitlerini de arttırdığını açıkladı.
KUVEYT TÜRK
ATM'lerdeki günlük para çekme limitini 5 bin TL'ye yükselten banka, PTT ve diğer tüm ATM'lerden de ücretsiz para çekme imkanı sunuyor.
TEB
ATM'lerini düzenli olarak dezenfekte ettiğini belirten banka geçici süreliğine günlük para çekme limitini de 3 bin TL'ye çıkardı.
ALBARAKA TÜRK
Mobil ve internet şubelerindeki para transferlerinden ücret alınmayacağını açıklayan banka, ATM'lerdeki günlük limiti 5 bin TL'ye çıkarıp işlem ücreti alınmayacağını duyurdu.
PARA ÇEKME LİMİTİ NEDİR?
Günlük para çekme limiti, bankalar tarafından, banka hesabınızın limitlendirilme kategorilerinden biridir. Günlük olarak ne kadar para çekebileceğinize karar veren bankalar, bu miktar dışındaki çekimler için müşteri hizmetlerini aramanızı ve komisyon dahilinde yükseltmenin mümkün olacağını belirtirler. Örneğin bir banka, banka hesabınız içerisinden günlük maksimum 2000 TL çekebileceğiniz şartını; banka hesabınızı açarken koyduysa ve sizin bir anda 3000 TL çekebilmeniz gerektiyse, bunun için bankanızı aramalı ve ek bir komisyon ödeyerek limitinizi arttırmalısınız. Aksi durumda, 2000 TL ile sınırlı bir günlük limitiniz mevcut olacaktır ve kalan 1000 TL'yi çekmek için bir sonraki günü beklemek durumunda kalırsınız.
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