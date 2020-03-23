Ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle bankalarda çeşitli açıklamalar yaptı. Bildiğiniz gibi Türkiye ve dünya genelinde bir takım önlemler alınmıştı. Bankalar Birliği son dakika açıklaması ve bankaların mesai saatleri değişti. Bu anlamda haftanın ilk gününde bankada işleri olan vatandaşlar şubelerin kaçta açılacağını araştırmaya başladı. Türkiye Bankalar Birliği'nin Koronavirüs salgını kapsamında aldığı karar neticesinde bankaların çalışma saatleri değişiyor. İşte Yarın bankalar kaçta açılacak? Bankaların çalışma saatlerinin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...
İŞ BANKASI'NDAN 'MESAİ SAATİ' AÇIKLAMASI
Türkiye İş Bankası tarafından yapılan açıklamada "Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımızı ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizin gişe çalışma saatleri, 23.03.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 12.00-17.00 arası olacak şekilde değiştirilmiştir" denildi.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Akbank da şubelerinin çalışma saatlerinin değiştirildiğini duyurdu. Bankanın açıklamasında "23.03.2020 tarihinden itibaren 12.00-17.00 saatleri arasında hizmt vereceğiz" ifadeleri yer aldı.
GARANTİ'DEN CORONA VİRÜSÜ TEDBİRİ
Garanti Bankası, corona virüsü tedbirleri kapsamonda şubelerinin çalışma saatlerinin değiştirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "23 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 12.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vereceğiz" denildi.
TEB DE ÇALIŞMA SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Türk Ekonomi Bankası, şubelerinin hafta içi her gün 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.
FİNANSBANK'TAN AÇIKLAMA
QNB Finansbank, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tüm şubelerinin 12.00-17.00 arasında hizmet vereceğini duyurdu.
YAPI KREDİ DE DUYURDU
Yapı Kredi Bankası tarafından çalışma saatlerine dair yapılan açıklamada "Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığı için aldığımız koruyucu önlemler çerçevesinde, 23 Mart Pazartesi itibarıyla tüm şubelerimiz hafta için her gün yalnızca 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir" ifadeleri kullanıldı.
BANKA NEDİR?
Finansal işlemler için yolunu tuttuğumuz kurumlara banka denir. Sanırım en basit tabiriyle böyle söylenebilir. Geniş tanımına bakacak olursak; para, sermaye, krediler üzerine birçok işlemi bulunan, devlet, bireysel ve ticari müşterilerine çeşitli olanaklar sunan, ekonomik anlamda da belirleyici etkisi olan; ayrıca birçok iktisadi amaca hizmet veren kuruluşlardır. İsim anlamıyla bakıldığında da İtalyancanın içerisinde olan 'banca' kelimesinden, dilimize 'banka' olarak geçmiştir.
Ülkemizde bankalar, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)'na göre faaliyetlerini gerçekleştirmektedirler. Bankalar bu kurulun düzeni altında görevlerini sürdürdükleri için güven konusunda bir açıklık bırakmamışlardır. Bu sayede finansal anlamda ki her işlem rahatlıkla yapılmakta ve hayatımızda önemli bir yer edinmektedir. Devletinde para politikası bakımından önemli olan amaçlarını gerçekleştirebildiği yapı olarak da karşımıza çıkarlar.
Bankaların hizmet verdiği genel faaliyetlere gelirsek; para yatırma, para transferleri, saklama, tasarruf etme, birikim yapma, nakdi ve gayri nakdi kredi işlemleri, değerli madenlerin alım ve satımı, çeşitli ticari hizmetler gibi seçeneklerle birçok kişiye hitap etmektedirler. Bunun yanında birçok görevi bulunmaktadır. Bunların en başında ise aracılık hizmetleri gelir. Mevduatların bünyelerinde toplanmasını sağlayarak, ihtiyacı olan kişilere dağıtması aracılık hizmeti kapsamına girmektedir. Aynı şekilde bazı bankalar yatırım piyasalarında da aracılık hizmeti görevini üstlenir. Böylelikle ticaretin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kolaylaştırılmasını sağlarlar.
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