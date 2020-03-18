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    • Ekonomi
    • 18.03.2020 Gazete
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    tüm branşlarda büyüdü

    Türk sektörünün 2019'u yüzde 21 büyümeyle kapattığını ifade eden Sigorta Genel Müdürü Dr. E. , " oranını baz aldığımızda ise sektörde yüzde 8'lik bir reel büyüme gerçekleştiği görülüyor" dedi.

    Türk Nippon tüm branşlarda büyüdü
    Türk sektörünün 2019'u yüzde 21 büyümeyle kapattığını ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, " oranını baz aldığımızda ise sektörde yüzde 8'lik bir reel büyüme gerçekleştiği görülüyor" dedi. Pamukçu, " Sigorta olarak, 2019'u, bir önceki yıla göre yüzde 28'lik bir büyüme ile kapattık. Şirket olarak 2019 yılındaki tüm branş hedeflerimizi gerçekleştirerek hız kesmeden büyümeye devam ettik ve 2020'ye oldukça enerjik başladık" diye konuştu.

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