Türk Nippon tüm branşlarda büyüdü

Türk sigorta sektörünün 2019'u yüzde 21 büyümeyle kapattığını ifade eden Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Enflasyon oranını baz aldığımızda ise sektörde yüzde 8'lik bir reel büyüme gerçekleştiği görülüyor" dedi. Pamukçu, "Türk Nippon Sigorta olarak, 2019'u, bir önceki yıla göre yüzde 28'lik bir büyüme ile kapattık. Şirket olarak 2019 yılındaki tüm branş hedeflerimizi gerçekleştirerek hız kesmeden büyümeye devam ettik ve 2020'ye oldukça enerjik başladık" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.