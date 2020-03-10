Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.03.2020 13:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2020 13:58
    ABONE OL

    emekli ödeme tarihi TC kimlik no ile sorgulama! PTT emekli promosyon ödemesi zammı ne kadar?

    , SSK ve Bağkur'lu emekliye ödemeleri için tarihleri açıkladı. SGK’nın yaptığı açıklamaya göre; lar Birliği’yle yapılan görüşmenin sonrasında promosyon miktarında artışa gidilebileceği aktarıldı. Buna bağlı olarak PTT müşterilerine verilen promosyon ücretlerinde artış yapılacağı tahmin ediliyor. PTT emekli promosyonunun ödenme şekli T.C. kimlik numarasının son hanesindeki rakama göre promosyon alınacak aylar belirlenmiştir. Müşteriler kendileri için seçilen aylarda ödemelerini alabilir. Anlaşma süresi olan 3 yılın bitmesi halinde ödeme tarihinden önce en yakın PTT şubesine giderek bizzat promosyon başvurunuzu yapabilirsiniz

    PTT emekli promosyon ödeme tarihi TC kimlik no ile sorgulama!

    PTT emekli promosyon ne zaman verilecek? sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor. PTT'den emekli maaşlarını alan vatandaşalar promosyon ödemelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Emeklilerin yaşam kalitesini arttırmak üzere 2017 yılından itibaren promosyon uygulaması başlatılmıştı. PTT'nin emekli aylığına promosyon ücreti hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. PTT şubesi veya e-Devlet kapısı üzerinden online işlemler ile maaşınızı PTT'ye taşıyabilirsiniz. Banka değişikliği sırasında promosyon ödemenizi aldıysanız; maaşınızı yeni taşıdığınız PTT'den tekrardan promosyon almanız mümkün değildir.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi PTT emekli promosyon ödeme tarihi TC kimlik no ile sorgulama! PTT emekli promosyon ödemesi zammı ne kadar?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri