PTT emekli promosyon ne zaman verilecek? sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor. PTT'den emekli maaşlarını alan vatandaşalar promosyon ödemelerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Emeklilerin yaşam kalitesini arttırmak üzere 2017 yılından itibaren promosyon uygulaması başlatılmıştı. PTT'nin emekli aylığına promosyon ücreti hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. PTT şubesi veya e-Devlet kapısı üzerinden online işlemler ile maaşınızı PTT'ye taşıyabilirsiniz. Banka değişikliği sırasında promosyon ödemenizi aldıysanız; maaşınızı yeni taşıdığınız PTT'den tekrardan promosyon almanız mümkün değildir.

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