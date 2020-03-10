Finansbank, Ziraat, İş Bankası, İNG bank ve PTT SGK, SSK ve Bağkur'lu emekliye promosyon ödeme tutarları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda haberimizde promosyon tutarlarını araştırdık. Taban promosyonun artmasının ardından, bankalar birbiri ardına SGK ile protokol imzalamaya, kampanyaları yenilemeye başladı. Bu arada bize de bu konuda çok fazla soru geliyor. Emeklilerimizin kafalarındaki soruların cevaplarını vermeye çalıştık. Bankalar arasında tam anlamıyla emekli yarışı yaşanıyor. Emekliler için ikinci promosyon döneminin gelmesi, sektörü hareketlendirdi. Taban promosyon tutarına yüzde 66 zam yapılırken, kimi bankalar kampanyalarla ödemeleri artırıyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

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