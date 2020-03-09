Emeklilere 8 bankadan iyi haber geldi. Geçen hafta SGK ile Ziraat Bankası bir anlaşma imzaladı ve 2020 yılı emekli promosyonunda rakamlar belli oldu. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren açıklama sonrası özel bankalardan da açıklama geldi ve emekli promosyonuna yer verildi. TEB, Şekerbank, Garanti, İNG, Finansbank, Akbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından yapılan açıklamada son başvuru tarihlerine yer verildi. Emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az; 300, 375 ya da 450 lira ödeniyor. Bazı bankalar bir ya da iki bankacılık ürünü kullananlara tutarı artırıyor. Emekli, bu şekilde bin 250 liraya varan ödeme alabiliyor. 'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, 450 liraya varan taban tutarı alırsınız.

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