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    • Ekonomi
    • 10.03.2020 09:26
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    • 10.03.2020 09:26
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    8 dan emekli maaşı için ve düşük li kredi açıklaması (2020 yılı promosyon ödemeleri başladı mı, ne zaman?)

    , Şekerbank, Garanti, İNG, Finansbank, Akbank, ve Halkbank emeklilere müjdeli haber! 2020 yılı u için geri sayımda son saatlere girildi. Emeklilerin 3 yıllık promosyon sözleşmeleri Mart 2020 'de sona eriyor. 3 yıllık sözleşmesi sona erecek emekli vatandaşlar, banka promosyonunu en fazla veren bankaları araştırmaya başladı. Bankaların emekli promosyon kampanyalarına baktığımızda 3 bankanın öne çıktığı görüldü. Bunlar TEB, Şekerbank ve Vakıfbank'tır. Bir müşteri bu kampanya kapsamında toplamda en fazla 1.500 TL kazanabilir. Yönlendirme ödülleri, emekliye nakit promosyon ödemesi sonrası gerçekleştirilecektir. Müşterinin ödül ödemesi nakit olarak vadesiz TL hesabına yatırılacaktır.

    Emekli maaşı için 8 bankadan promosyon ve düşük faizli kredi açıklaması

    Emeklilere 8 bankadan iyi haber geldi. Geçen hafta SGK ile Ziraat Bankası bir anlaşma imzaladı ve 2020 yılı emekli promosyonunda rakamlar belli oldu. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren açıklama sonrası özel bankalardan da açıklama geldi ve emekli promosyonuna yer verildi. TEB, Şekerbank, Garanti, İNG, Finansbank, Akbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından yapılan açıklamada son başvuru tarihlerine yer verildi. Emeklilere promosyon olarak maaşa göre en az; 300, 375 ya da 450 lira ödeniyor. Bazı bankalar bir ya da iki bankacılık ürünü kullananlara tutarı artırıyor. Emekli, bu şekilde bin 250 liraya varan ödeme alabiliyor. 'Sadece 3 yıllık taahhüt veririm' diyorsanız, 450 liraya varan taban tutarı alırsınız.

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    Haberler Ekonomi 8 bankadan emekli maaşı için promosyon ve düşük faizli kredi açıklaması (2020 yılı promosyon ödemeleri başladı mı, ne zaman?)
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