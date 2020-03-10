Akbank'ın emekli banka promosyonu için başvurular başladı. Başvurular internet üzerinden alınırken banka, 1000 TL 'ye kadar promosyon ödemesi yapıldığı bildirildi. Ayrıca DenizBank, 3 yıl boyunca maaşını DenizBank'tan alma sözü veren emekli müşterilerine 1000 TL'ye varan promosyon verecek. Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor. Unutmayın; 3 yıllık süre dolmadan emekli maaşınızı başka bir bankaya taşımanız mümkün değildir. Sadece şube değişikliği yapabilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ