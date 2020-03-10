PTT, SGK SSK ve Bağkur'lu emekliye promosyon ödemeleri için tarihleri açıkladı. SGK'nın yaptığı açıklamaya göre; Türkiye Bankalar Birliği'yle yapılan görüşmenin sonrasında promosyon miktarında artışa gidilebileceği aktarıldı. Buna bağlı olarak PTT müşterilerine verilen promosyon ücretlerinde artış yapılacağı tahmin ediliyor. PTT emekli promosyonunun ödenme şekli T.C. kimlik numarasının son hanesindeki rakama göre promosyon alınacak aylar belirlenmiştir. Müşteriler kendileri için seçilen aylarda ödemelerini alabilir. Anlaşma süresi olan 3 yılın bitmesi halinde ödeme tarihinden önce en yakın PTT şubesine giderek bizzat promosyon başvurunuzu yapabilirsiniz

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