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    • Ekonomi
    • 06.03.2020 10:37
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    • 06.03.2020 10:37
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    son durum nedir? 2020’de ? Yeni formül masada...

    2020'de ? son durum düzenleme bekleyen milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. 6 milyon EYT'liyi yakından ilgilendiren gelişme AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan istişare toplantısında masaya yatırıldı. Sık sık kamuoyunda gündeme gelen EYT’liler meselesiyle ilgili açıklamalar da yakından takip ediliyor. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan istişare toplantısında bu konunun da gündeme geldiği ve Başkan Erdoğan’a yeni bir sistem önerildiği belirtiliyor. Yeni sistemde, emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi için düzenlemenin masada yer aldığı gündemde yer aldı. Peki, 2020 nedir? Bu yıl EYT çıkacak mı? İşte, haberleri…

    6 milyon EYT’li için yeni formül! EYT yasası son durum...

    Sayıları 6 milyona ulaşan EYT'lilerin emekliliği yeniden gündemde. Milyonları ilgilendiren konuda yeni gelişme, Başkan Erdoğan ve AK Parti milletvekillerinin yaptığı toplantıda yaşandı. Başkan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, EYT için bir düzenleme yapmayacaklarını belirtmiş ve meseleye nokta koymuştu. Toplantıda bir milletvekili emeklilik yaşıyla ilgili sıkıntıları dile getirmesi ve yeni bir formül önermesinin ardından gözler EYT son dakika haberlerine çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanların, çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmemesi için yeni bir sistem önerisinde bulunuldu.

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    Haberler Ekonomi EYT yasası son durum nedir? 2020’de EYT çıkacak mı? Yeni formül masada...
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