Kademeli erken emeklilik nasıl olunur? EYT'de iş emekliliği ve halk emekliliği nedir? Soruları şu sıralarda aratılmaya başlandı. İş emeklilik güvencesini, işverenler ve çalışanlar beraber sağlar. İşveren, çalışanın maaşından çalışanın sigorta ücretleri payını alır ve kendi payı ile birlikte emeklilik kurumuna ödemede bulunur. İş esaslı emeklilik ile, iş esaslı emeklilik şirketleri, emeklilik sandıkları ve vakıfları ilgilenir. Çalışma süresine dayalı (iş/maaş esaslı) olarak emekli olabilmek için primler yeterli gelmiyorsa ya da çalışma süresine dayalı emeklilik maaşı çok düşükse, halk emekliliğinden yararlanmak üzere başvuruda bulunulabiliyor. Peki Bağ-Kur'luların kademeli emekliliği nedir? Kademeli erken emeklilik nasıl olunur? İşte detaylar…

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