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    • Ekonomi
    • 02.03.2020 12:25
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    • 02.03.2020 12:25
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    Kademeli erken emekli nasıl olunur? 'de ve nedir?

    yasası ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Son olarak Başkan Erdoğan'a bir öneride bulunulmuştu. EYT önerisi sonrasında, geçtiğimiz aylarda yapılan öneriler olan , ve Finlandiya modeli tekrar konuşulmaya başlandı. Ayrıca kademeli emeklilik içinde haberler çıkıyor. Bağ-Kur'luların kademeli emekliliği nedir? Kademeli nasıl olunur? İşte detaylar…

    Kademeli erken emekli nasıl olunur?

    Kademeli erken emeklilik nasıl olunur? EYT'de iş emekliliği ve halk emekliliği nedir? Soruları şu sıralarda aratılmaya başlandı. İş emeklilik güvencesini, işverenler ve çalışanlar beraber sağlar. İşveren, çalışanın maaşından çalışanın sigorta ücretleri payını alır ve kendi payı ile birlikte emeklilik kurumuna ödemede bulunur. İş esaslı emeklilik ile, iş esaslı emeklilik şirketleri, emeklilik sandıkları ve vakıfları ilgilenir. Çalışma süresine dayalı (iş/maaş esaslı) olarak emekli olabilmek için primler yeterli gelmiyorsa ya da çalışma süresine dayalı emeklilik maaşı çok düşükse, halk emekliliğinden yararlanmak üzere başvuruda bulunulabiliyor. Peki Bağ-Kur'luların kademeli emekliliği nedir? Kademeli erken emeklilik nasıl olunur? İşte detaylar…

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    Haberler Ekonomi Kademeli erken emekli nasıl olunur? EYT'de iş emekliliği ve halk emekliliği nedir?
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