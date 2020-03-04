3600 ve 5000 günden emekli olma şansınız var mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar 20 yıl sonra ilk kez sorunun çözülmesi için somut adımlar görmeye başladı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat sonrası siyasi partilerin ve meclis kulislerinde ana gündem konularından birisi EYT yasası olmuştu. Bu bağlamda EYT gelişmeleri Google'da çok sık araştırılan bir konu.

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