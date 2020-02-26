Milyonlarca çalışan erken emeklilik yollarını aramaya devam ediyor. Son olarak emekli olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Eğer bu grupta yer alıyorsanız zaten EYT yasasını beklemenize gerek kalmayacak. Burada şartlar ilk kez sigortalı olunan tarihe göre değişse de, 3 bin 600 gün primle emekli olmak mümkün. Artık gözler genel kurulda gerçekleştirilecek EYT görüşmelerine çevrildi. Son olarak emeklilikte yaşa takılanlar meselesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Söz konusu iletide EYT'lilerin çalışması halinde maaşlarının düşmemesi sisteminin getirilmesi istendi. Peki EYT yasası hangi sistem kullanılacak?

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