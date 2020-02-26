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    • Ekonomi
    • 27.02.2020 10:55
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    • 27.02.2020 10:55
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    Milyonlara müjde! Eğer bu grupta varsanız... 'yi beklemenize hiç gerek yok! !

    'de milyonlarca çalışanın en büyük amacı erken emekli olabilmektir. Bilindiği gibi yasası gündeme gelmişti fakat henüz net bir şey çıkmadı. Emeklilik için prim ödeme gün sayısı yetmeyen kişilerin neler yapabileceği ve emeklilik için prim günü az olan kişilerin yararlanabileceği yaştan emeklilik üzerinde duracağız. Emeklilik için lılık süresi, yaş ve prim gün sayısı şartının birlikte sağlanması gerekiyor. Ancak özellikle kadın sigortalılar da sigortalılık süresi ve yaş şartı sağlanmakla beraber, prim günü yetersiz olmaktadır.

    Bugün emekli olabilirsiniz! EYT'yi beklemenize hiç gerek yok!

    Milyonlarca çalışan erken emeklilik yollarını aramaya devam ediyor. Son olarak emekli olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. Eğer bu grupta yer alıyorsanız zaten EYT yasasını beklemenize gerek kalmayacak. Burada şartlar ilk kez sigortalı olunan tarihe göre değişse de, 3 bin 600 gün primle emekli olmak mümkün. Artık gözler genel kurulda gerçekleştirilecek EYT görüşmelerine çevrildi. Son olarak emeklilikte yaşa takılanlar meselesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi. Söz konusu iletide EYT'lilerin çalışması halinde maaşlarının düşmemesi sisteminin getirilmesi istendi. Peki EYT yasası hangi sistem kullanılacak?

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    Haberler Ekonomi Milyonlara müjde! Eğer bu grupta varsanız... EYT'yi beklemenize hiç gerek yok! Bugün emekli olabilirsiniz!
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