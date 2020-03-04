Ziraat Bankası emekli promosyonu kaç TL? Emekli promosyon ödemeleri için milyonlarca emeklinin gözü kulağı SGK ve bankalar arasındaki anlaşmaya çevrilmişti. Önemli duyuru bugün yapıldı. SGK ile Ziraat Bankası arasında emekliler için banka promosyonu protokolü bugün imzalanacak. Bankalardan alınan son dakika bilgilerine göre emekliler için promosyon ödemesi 2500 TL'ye kadar çıkacak. Emeklilerin maaşlarına göre yapılacak ödemeler ve ek ödemelerle birlikte emekliler 2020 yılında 2 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecek. Bankaların 1 Mart 2017'de başlattığı promosyon uygulamasında 3 yıl bitti. Emekliler bugünden itibaren ikinci promosyona hak kazanırken gözler bankaların yapacağı duyuruda.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ