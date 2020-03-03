Milyonlarca SGK, SSK ve Bağkur emeklisinin beklediği Mart ayı geldi. Emekliler promosyon ödemelerinin ne zaman ve hangi gün başlayacağını ve bankalardan gelecek olan haberleri merak ediyor. Bankalar emekli maaşı alanlarla yeni bir 3 yıllık sözleşme imzalayabilmek için emekli promosyon tekliflerini hazır. Peki 2020 yılında bankalar emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapacak? 2020'de hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak. Biz de takvim.com.tr olarak emekli promosyon ödemelerini takip ediyoruz. Şimdiye kadar 6 banka 2020 emekli banka promosyonu hakkında açıklama yaptı. İşte 2020 emekli banka promosyonu ödemeleri hakkında son durum...

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