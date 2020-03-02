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    • Ekonomi
    • 03.03.2020 10:35
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    • 18.03.2020 13:27
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    Merkez sı'nın indirimleri ile güncel mevduat faiz oranları ne oldu?

    Merkez sı'nın indirimleri bundan önce kredi ve mevduat faizlerini aşağı çekerken Corona virüs ve ile gerginliği nedeniyle bu kez aynı etkiyi göstermedi. Geçen hafta politika faiz oranlarını yüzde 11.25'ten 10.75'e çekmişti. Kararın ardından bundan önceki 5 faiz indiriminde olduğu gibi kredi ve mevduat faizlerinde indirim beklenirken konut kredisi faizleri düştüğü en alt düzey olan aylık yüzde 0.94'ten yüzde 0.99'a kadar çıkarıldı.

    2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve mevduat faiz oranları yükseldi!

    Bazı bankalar 2020 Mart ayına girdiğimiz şu günlerde kredi ve mevduat faiz oranlarını yükselti. Bu bağlamda bankaların konut, ihtiyaç, taşıt ve mevduat faiz oranları merak edilmeye başlandı. İşte 2020 Mart ayı konut, ihtiyaç, taşıt ve 32 günlük mevduat faiz oranları detayları takvim.com.tr'de.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    KREDİ VE MEVDUAT ORANLARI YÜKSELDİ

    Tüketici kredisi de yüzde 1,05 düzeyinden yüzde 1.19'a kadar çıktı. Böylece yaklaşık 1 aydır faiz oranları dip noktayı gören krediye ulaşım artık daha pahalı olmaya başladı. Ucuza kredi bulma olanağı 1 ay sürebildi. Mevduat faizleri ise 1 puan yükselerek vergi hariç yüzde 10 düzeyinden yüzde 11'e tırmandı.

    8 BİN LİRA FAZLADAN FAİZ

    Konut kredilerinde bu yükseliş 200 bin liralık ve 10 yıl vadeli bir kredinin taksitini 2 bin 786 liradan 2 bin 855 liraya çıkardı. Bu krediyi alanlar toplamda 336 bin 520 lira yerine 344 bin 835 lira daha geri ödemede bulunacak. Bu vatandaşın bir hafta önceye göre 8 bin 317 lira daha fazla faiz ödemiş olacak. Tüketici kredilerindeki artış ile de 50 bin lira ve 3 yıl kredi çeken vatandaş ise aylık 50 lira daha fazla faiz ödeyecek.

    3 yıl boyunca ise 1.543 lira fazladan faiz ödemek zorunda kalacak. Bu kişinin aylık taksiti 1.736 lira toplam geri ödemesi ise 64 bin 296 lira olacak.

    KAMU BANKALARI HENÜZ DOKUNMADI

    Bir çok özel banka kredi ve mevduat faizlerini yukarı çekerken kamu bankaları henüz faiz oranlarına dokunmadı. Ancak hem global finansal ortam hem Suriye sorunu nedeniyle kur ve Borsa İstanbul'daki hareket özel bankaları korkuttu. Merkez Bankası'nın son faiz indirimi de enflasyon ve kurda son zamanlarda yukarı yönlü eğilim nedeniyle tartışılıyordu. Merkez'in 6'ıncı kez faiz indirmesinin döviz kurunu tetiklemesi ve kurdaki yükselişin de enflasyon yaratarak yeniden faizlerin yükseltilmesi zorunluluğunu getireceğinden korkuluyor.

    Kredi derecelendirme kurulu Moody's'in Merkez'in gerçekleşen değil beklenen enflasyonu baz alarak yaptığı bu faiz indirimlerini 'negatif reel faiz politikası' olarak adlandırıp eleştirmesi piyasayı negatif etkiliyor. Bütün bu gelişmeler sonucu dolar/TL, Borsa İstanbul ve tahvil faizlerinde de bozulma sürüyor. Borsa İstanbul dün yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken dolar/TL son 9 ayın en yüksek düzeyi olan 6.2698'e zıpladı. Tahvil faizi yüzde 12.5'e kadar çıktı.

    32 GÜNLÜK VADELİ HESAP MEVDUAT FAİZ ORANLARI DA YÜKSELDİ

    Bankaların kredi faiz oranları rakamlarının yanı sıra uzun süredir düşüş gösteren vadeli hesap faiz oranları da yükseldi.

    Vergi hariç mevduat faiz oranları yüzde 1 oranında yükseliş yaşarken uzun süredir dalgalı seyrettiği yüzde 10 seviyesinden yüzde 11 seviyesine ulaştı. Şu anda en yüksek faiz veren banka yüzde 11.30 vadeli hesap faiz oranı ile Burgan Bank olarak öne çıkıyor. Ancak söz konusu oranlar hoşgeldin faizi olarak uygulanıyor.

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