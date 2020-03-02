KREDİ VE MEVDUAT ORANLARI YÜKSELDİ

Tüketici kredisi de yüzde 1,05 düzeyinden yüzde 1.19'a kadar çıktı. Böylece yaklaşık 1 aydır faiz oranları dip noktayı gören krediye ulaşım artık daha pahalı olmaya başladı. Ucuza kredi bulma olanağı 1 ay sürebildi. Mevduat faizleri ise 1 puan yükselerek vergi hariç yüzde 10 düzeyinden yüzde 11'e tırmandı.

8 BİN LİRA FAZLADAN FAİZ

Konut kredilerinde bu yükseliş 200 bin liralık ve 10 yıl vadeli bir kredinin taksitini 2 bin 786 liradan 2 bin 855 liraya çıkardı. Bu krediyi alanlar toplamda 336 bin 520 lira yerine 344 bin 835 lira daha geri ödemede bulunacak. Bu vatandaşın bir hafta önceye göre 8 bin 317 lira daha fazla faiz ödemiş olacak. Tüketici kredilerindeki artış ile de 50 bin lira ve 3 yıl kredi çeken vatandaş ise aylık 50 lira daha fazla faiz ödeyecek.

3 yıl boyunca ise 1.543 lira fazladan faiz ödemek zorunda kalacak. Bu kişinin aylık taksiti 1.736 lira toplam geri ödemesi ise 64 bin 296 lira olacak.