Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.03.2020 10:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2020 10:34
    ABONE OL

    Ziraat, Vakıfbank, , TEB, ING, Denizbank ve Yapı Kredi... Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi oranları...

    2020 yılı ile birlikte oldukça fazla sayıda kamu, özel ve katılım sı konut kredisi oranlarında güncelleme yaptı. Yeni kampanyaları vatandaşların kullanımına sunan bankalar, müşterilerine daha uygun oranlarda kredi sağlamaya başladılar. Takvim.com.tr ekibi olarak konut kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini sunuyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında konut almak isteyenleri ilgilendiren açıklamada Kamu bankaları tarafından verilecek konut kredi finansman oranlarının yüzde 0.79 faiz üzerinden değerlendirileceği belirtildi.

    Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi faiz oranları

    Mart ayına girdiğimiz şu günlerde kredi faiz oranları özellikle konut kredisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı bankalar faiz oranlarını arttırdı. Kamu bankaları ise aynı faiz oranları ile vatandaşlara kredi vermeye devam ediyor. Ziraat Katılım Bankası'nın yaptığı indirim duyurusunda banka, sıfır konut için kullanılan konut finansmanda kar payı oranını yüzde 0.79'a çekmişti. 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 faiz oranları ile bankalar vatandaşlara konut kredisi vermeye devam ediyor. Takvim.com.tr ekibi olarak konut kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini sunuyoruz. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası TEB, ING, Denizbank ve Yapı Kredi... Mart ayı yüzde 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 konut kredisi faiz oranları...
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri