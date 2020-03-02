Mart ayına girdiğimiz şu günlerde kredi faiz oranları özellikle konut kredisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bazı bankalar faiz oranlarını arttırdı. Kamu bankaları ise aynı faiz oranları ile vatandaşlara kredi vermeye devam ediyor. Ziraat Katılım Bankası'nın yaptığı indirim duyurusunda banka, sıfır konut için kullanılan konut finansmanda kar payı oranını yüzde 0.79'a çekmişti. 0.75, 0.78, 0.79 ve 0.89 faiz oranları ile bankalar vatandaşlara konut kredisi vermeye devam ediyor. Takvim.com.tr ekibi olarak konut kredisi faiz oranları ile ilgili son dakika gelişmelerini sunuyoruz. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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