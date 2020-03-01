Kredi faiz oranları bir bir düşüyor vatandaşların yüzü gülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faiz oranında indirimler yapmasının ardından bankalar da konut kredisi ürünlerinde uyguladıkları faiz oranlarını peş peşe indirmeye başladı. Yedi aylık sürece bakıldığında kredi faizlerinde yaşanan düşüşlerle birlikte konut ve araç satışında büyük artış yaşanıyor.

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