Meslek öğrencisine 7 bin 420 TL

Hükümet, sanayi ve teknolojide ihtiyaç duyulan nitelikli elemanları yetiştirmek için mesleki eğitim gören öğrencilere destek veriyor. Bu kapsamda organize sanayi bölgelerinde 42'si özel toplam 77 meslek lisesinde eğitim gören 52 bin öğrenciye yaklaşık 450 milyon lira destek sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öğrenci başına 7 bin 420 liraya varan teşvik imkanı sunulduğunu söyledi.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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