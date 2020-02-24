Meslek öğrencisine 7 bin 420 TL

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, sanayi ve teknolojide ihtiyaç duyulan nitelikli elemanları yetiştirmek için mesleki eğitim gören öğrencilere destek veriyor. Bu kapsamda organize sanayi bölgelerinde 42'si özel toplam 77 meslek lisesinde eğitim görenöğrenciye yaklaşıkdestek sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanıöğrenci başınateşvik imkanı sunulduğunu söyledi.