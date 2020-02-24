20 bin atamada önemli viraj

reform adımları sürdürülürken, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmeye devam ediliyor.sözleşmeli öğretmenlere sağlık ve aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme hakkı verildiğini, ekonomik imkanlar kapsamındasağlanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında da önemli viraja girildi. Geçen hafta sözlü sınavları tamamlanan sözleşmeli öğretmenlerin sınav sonuçları yarın açıklanacak. Atama tercihleri'ta alınacak, sonuçları'ta duyurulacak.