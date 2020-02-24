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    • Ekonomi
    • 24.02.2020 Gazete
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    20 bin atamada önemli viraj

    Eğitimde reform adımları sürdürülürken, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmeye devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlere sağlık ve aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme hakkı verildiğini, ekonomik imkanlar kapsamında ücretli öğretmenlerin mali haklarına ilişkin de iyileşme sağlanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

    20 bin atamada önemli viraj
    Eğitimde reform adımları sürdürülürken, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin özlük hakları iyileştirilmeye devam ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlere sağlık ve aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme hakkı verildiğini, ekonomik imkanlar kapsamında ücretli öğretmenlerin mali haklarına ilişkin de iyileşme sağlanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

    SONUÇLAR AÇIKLANIYOR
    20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında da önemli viraja girildi. Geçen hafta sözlü sınavları tamamlanan sözleşmeli öğretmenlerin sınav sonuçları yarın açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları 18 Mart'ta duyurulacak.


    Hazal ATEŞ

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