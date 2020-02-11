Resmi açıklama SGK tarafından resmen yapıldı. Emeklilere ikramiye, ek ödeme ve banka promosyon ücreti ödeme müjdesi geldi.

2020 yılı promosyon ödemeleri için haberler gelmeye devam ediyor. SGK , 2020 yılında emeklilere 4100 TL 'ye kadar ek ödeme yapılabileceğini duyurdu. Alınan bilgilere göre bankalar, emeklilerin maaşlarını kendi bankasına almak için promosyon miktarlarını arttıracak. Şuanda bankaların verdiği promosyon ücretleri bin TL'nin üzerine kadar çıkıyor. Promosyon görüşmelerinde bu miktarın 2100 TL 'ye kadar çıkacağı bildirildi. İşte ikramiye, ek ödeme ve banka promosyon ücreti detayları takvim.com.tr'de

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