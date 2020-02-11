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    • Ekonomi
    • 12.02.2020 09:08
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    • 12.02.2020 09:08

    , ve Bağkur'lulara 4100 TL ödeme müjdesi (İkramiye, ek ödeme ve ücreti)

    Emeklilerin u ve bayram ikramiyeleri hakkında açıklama geldi. Açıklamada promosyonda son rakamın 2100 TL 'ye kadar geldiği bildirildi. tarafından yapılan açıklamada ile promosyon pazarlığı için masaya oturulacağına yer verildi. 2020 yılının 3 ödemesinden biri olacak promosyon ödemelerinde bankaların promosyon miktarlarını yükselteceği bildirildi. Promosyon ödemelerine artış yapılırsa, geçen yıl 13 milyon emekliye verilen 300 milyar liranın bu yıl 350 milyar lira olması öngörülüyor. Diğer yandan emeklilere bu yıl da iki kez bayram ikramiyesi ödenecek. Tutarlarda değişiklik yapılmazsa 1000'er lira ödenecek.

    Resmi açıklama: SGK, SSK ve Bağkur'lulara 4100 TL müjdesi

    Resmi açıklama SGK tarafından resmen yapıldı. Emeklilere ikramiye, ek ödeme ve banka promosyon ücreti ödeme müjdesi geldi.
    2020 yılı promosyon ödemeleri için haberler gelmeye devam ediyor. SGK , 2020 yılında emeklilere 4100 TL 'ye kadar ek ödeme yapılabileceğini duyurdu. Alınan bilgilere göre bankalar, emeklilerin maaşlarını kendi bankasına almak için promosyon miktarlarını arttıracak. Şuanda bankaların verdiği promosyon ücretleri bin TL'nin üzerine kadar çıkıyor. Promosyon görüşmelerinde bu miktarın 2100 TL 'ye kadar çıkacağı bildirildi. İşte ikramiye, ek ödeme ve banka promosyon ücreti detayları takvim.com.tr'de

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