SGK sigorta primi ödenmeyen birçok kişiye emeklilik imkanı sağlayan isteğe bağlı sigorta için prim ödemesi ne kadardır? İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi ile birlikte başta ev hanımları olmak üzere birçok kişiye emeklilik yolu açılmaktadır. İsteğe bağlı sigortalı olmanın şartları nelerdir? Bu uygulamada kişi kendi sigortasını, devlet üzerinden açıp, prim ödemesi yapar. Pirim ödemesini tamamlayanlar emeklilik olanağından faydalanır. Devlet yoluyla, isteğe bağlı emeklilik için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvurulmaktadır. Müdürlüklere nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvuru yapılır. Başvurusu onaylananlar sigorta prim tutarlarını ödeyip, emekli olurlar. İsteğe bağlı emeklilik şartlarını, başvuru yapabilecek kişilerin özelliklerini ve başvuru süreci detaylarını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

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