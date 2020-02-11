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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 09:53
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    • 11.02.2020 09:59

    Bir işte çalışmadan SSK, ve Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz! İşte şartları ve yolu

    Bir işte çalışmadan da emekli olma imkanınız var. Bu bağlamda SSK, ve Bağkur ödemeden emekli olma yollarını haberimizde verdik. İsteğe bağlı emeklilik için başvuracaklar, 30 günlük çalışma primi ödemelerini kendileri yapmak isteyen kişilerdir. İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi ile birlikte başta ev hanımları olmak üzere birçok kişiye emeklilik yolu açılmaktadır. İsteğe bağlı sigortalılık günümüzde Bağkur yani 4B olarak kabul edilmektedir. İsteğe bağlı emekli olma, yaşı ve koşulları hakkında düzenlemeler devlet tarafından belirlenir. Devlet bir aydan az çalışan kişilerin, ayın geri kalan prim tutarlarının kendilerince ödenmesine izin verir.

    Bir işte çalışmadan SGK ve Bağkur ödemeden emekli olabilirsiniz!

    SGK sigorta primi ödenmeyen birçok kişiye emeklilik imkanı sağlayan isteğe bağlı sigorta için prim ödemesi ne kadardır? İsteğe bağlı sigorta prim ödemesi ile birlikte başta ev hanımları olmak üzere birçok kişiye emeklilik yolu açılmaktadır. İsteğe bağlı sigortalı olmanın şartları nelerdir? Bu uygulamada kişi kendi sigortasını, devlet üzerinden açıp, prim ödemesi yapar. Pirim ödemesini tamamlayanlar emeklilik olanağından faydalanır. Devlet yoluyla, isteğe bağlı emeklilik için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvurulmaktadır. Müdürlüklere nüfus cüzdanı fotokopisi ile başvuru yapılır. Başvurusu onaylananlar sigorta prim tutarlarını ödeyip, emekli olurlar. İsteğe bağlı emeklilik şartlarını, başvuru yapabilecek kişilerin özelliklerini ve başvuru süreci detaylarını alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.

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