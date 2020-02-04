Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar internette faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Bu haberimizde faizsiz kredi veren bankaları sizler için derledik. Bu anlamda Albaraka Türk katılım bankası, Kuveyt Türk Katlım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf katılım bankası ve Emlak katılım bankası için araştırma yaptık. Faizsiz kredi, banka veya finans kuruluşlarının verdiği kredilerin geri ödemesinde faiz işletilmeden verilen paranın aynı şekilde geri alınmasıdır. Ancak hiçbir banka veya finans kuruluşundan faizsiz kredi almak mümkün değildir. Ancak bazı şartlar tamamlanırsa faizsiz krediler kullanılabilir.

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