32 günlük mevduat faiz oranları ise %10 ortalamasında seyrediyor. En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi %11,60 seviyesine gerilerken, en düşük mevduat faiz oranı %7.75 seviyesinden uygulanıyor. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar... Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası vadeli hesap faiz oranları vatandaşların ilgisini kaybetmesine neden oluyor. Ziraat Bankası mevduat faiz oranları 32, 46, 92 ve 181 günlük vadelerde vermeye devam ediyor. En yüksek mevduat faiz oranları Ziraat Bankası'nda 32 ve 46 günlük vadelerde vatandaşlara sunuluyor. İşte bankaların 32, 46, 92,181 mevduat faiz oranları ayrıntıları takvim.com.tr'de

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