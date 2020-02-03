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  • 04.02.2020 09:30
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 09:30

32, 46, 92,181 mevduat oranları! , Halk sı, , vadeli mevduat faizleri çakıldı!

Şubat ayına girdiğimiz şu günlerde, kamu ve özel mevduat oranları çakılmaya devam ediyor. Şubeli ve şubesiz , Ziraat, ve ları son durum ne? Güncel mevduat faiz oranları ve 32, 46, 92, 181 günlük vadeli mevduat faiz oranları hesaplama ayrıntıları takvim.com.tr'de. Vadeli mevduat hesabı: Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir.

Bankada parası olanlar dikkat! 32, 46, 92,181 günlük mevduat faiz oranları...

32 günlük mevduat faiz oranları ise %10 ortalamasında seyrediyor. En yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi %11,60 seviyesine gerilerken, en düşük mevduat faiz oranı %7.75 seviyesinden uygulanıyor. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar... Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank ve İş Bankası vadeli hesap faiz oranları vatandaşların ilgisini kaybetmesine neden oluyor. Ziraat Bankası mevduat faiz oranları 32, 46, 92 ve 181 günlük vadelerde vermeye devam ediyor. En yüksek mevduat faiz oranları Ziraat Bankası'nda 32 ve 46 günlük vadelerde vatandaşlara sunuluyor. İşte bankaların 32, 46, 92,181 mevduat faiz oranları ayrıntıları takvim.com.tr'de

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HaberlerEkonomi Haberleri32, 46, 92,181 mevduat faiz oranları! Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, İş Bankası vadeli mevduat faizleri çakıldı!
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