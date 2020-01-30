Yıldız Holding’de bayrak değişimi

Yıldız Holding'in yeni yönetim kurulu başkanı Ali Ülker oldu. Holding'den yapılan açıklamaya göre, 20 yıldır Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Murat Ülker görevi yeğeni Ali Ülker'e devretti. Murat Ülker, yeğeni Ali Ülker ile uzun yıllardan bu yana holding şirketlerinin yönetim kurullarında birlikte çalışıyordu.
- Ekonomi
- 30.01.2020
- Gazete
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