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’de bayrak değişimi

'in yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Holding'den yapılan açıklamaya göre, 20 yıldır Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten görevi yeğeni Ali Ülker'e devretti.

Yıldız Holding’de bayrak değişimi
Yıldız Holding'in yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Holding'den yapılan açıklamaya göre, 20 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten görevi yeğeni Ali Ülker'e devretti. Murat Ülker, yeğeni Ali Ülker ile uzun yıllardan bu yana holding şirketlerinin yönetim kurullarında birlikte çalışıyordu.

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