Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.01.2020 11:00
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 11:07

çakıldı! En yüksek faizi hangi veriyor? Burgan bank, Fibabank, , ING ve TEB faiz indirdi!

Merkez sı tarafından yapılan art arda indirimleri sonrasında, bankada parası olanlara kötü haberler gelmeye devam diyor. Mevduat yatırımcısını oldukça düşündüren haberin sonrasında en yüksek mevduat faiz oranları yatırımcısını zarara uğratıyor! Kredi mevduat faiz oranları düştükçe düşüyor. Peki en yüksek faizi hangi banka veriyor? Burgan bank yüzde 11.60 ile öne çıkıyor. Onu Fibabank yüzde 11.50 oranı ile takip ediyor. Bankaların en yüksek vadeli hesap faiz oranlarını sundukları 32 günlük mevduat faizleri ve hoş geldin faizi kampanyaları bile mevduat yatırımcısını enflasyona karşı koruyamıyor. Bu bağlamda Ziraat, Akbank, , ING, TEB ve Halkbank mevduat faizlerini sayfamızda verdik. İşte bankaların 32 günlük vadeli mevduat faizi oranları

Faiz çakıldı! En yüksek faizi hangi banka veriyor?

En yüksek faizi hangi banka veriyor? Sorusu şuan da en fazla konuşulan konular arasında yer alıyor. Bankaların vadeli mevduat faizleri en yüksek 32 günlük vadede sunuluyor. Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimi sonrasında, en yüksek mevduat faizi veren banka değişti. Burgan Bank %11,60 oranını koruyarak Fibabank'ın önüne geçti. Mevduat; süreli ya da süresiz, karşılıklı ya da karşılıksız bankaya yatırılan para, döviz ya da kıymetli madenlere verilen isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir kişi ya da kurum adına banka nezdinde kayıt altına almak için açılır. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriFaiz çakıldı! En yüksek faizi hangi banka veriyor? Burgan bank, Fibabank, Yapı Kredi, ING ve TEB faiz indirdi!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri