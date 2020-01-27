Ocak aynının son günleri ve yeni haftaya girdiğimiz şu saatlerde kredi faiz oranları hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz haftalarda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ev sahibi olmak isteyenlere müjdeyi vermişti. Albayrak, yeni yıl itibarıyla ikinci elde yüzde 0.99 olan konut kredisi faiz oranı sıfır konutlarda yüzde 0.79'a kadar düşeceğini belirtmişti. 2020 yılı birlikte vatandaşlar en uygun kredi hangi bankada? Merak ediyor. İşte yanıtı ve detaylar takvim.com.tr'de. Bankalar müşterileri daha kısa sürede ev sahibi olsun diye konut kredisi isminde yeni bir kredi türü oluşturmuşlardır.

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