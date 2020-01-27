En yüksek faizi hangi banka veriyor? Sorusu her zaman vatandaşların gündeminde. Bu bağlamda 32 günlük mevduat faiz oranları listesini haberimizde derledik. Mevduat faiz oranları 32, 46, 92 ve 181 günlük vadelerde, faize yatırılan paradan bağımsız olarak belirleniyor.

Vadeli mevduat faizi ortalama yüzde 9.60 ile 3 yılın en düşük seviyesini gördü. 1 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.21'e, 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 10.33'e, 6 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.25'e, 1 yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.54'e, 1 yıl ve üzeri vadeli mevduat faizi de yüzde 9.65'e geriledi. İşte Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, İş Bankası vadeli mevduat faizleri...

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