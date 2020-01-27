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  • 28.01.2020 09:10
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 09:10

Ziraat sı, , , vadeli mevduat leri çakıldı! 32, 46, 92,181 !

2020 yılında kamu ve özel mevduat oranları düştü! En yüksek mevduat faiz oranları %12'yi geçemezken , , ve vadeli hesap faiz oranları kademeli olarak düşmeye devam ediyor. Mevduat faiz hesaplaması, "anapara*faiz oranı*vade (gün)/36500" formülü ile brüt olarak hesaplanır. Örneğin yıllık %15,09 faiz oranı ile 30 gün vadeli mevduat hesabına 10 bin TL para yatırılması durumunda: 10.000 TL*15,09*30/36500 = 124,02 TL 30 günlük brüt faiz getirisi elde edilir. Yeni mevduat faiz oranları ve 32, 46, 92, 181 günlük vadeli mevduat faiz oranları hesaplama ayrıntıları haberimizde…

Bankada parası olan dikkat! 32, 46, 92,181 günlük mevduat faiz oranları değişti!

En yüksek faizi hangi banka veriyor? Sorusu her zaman vatandaşların gündeminde. Bu bağlamda 32 günlük mevduat faiz oranları listesini haberimizde derledik. Mevduat faiz oranları 32, 46, 92 ve 181 günlük vadelerde, faize yatırılan paradan bağımsız olarak belirleniyor.
Vadeli mevduat faizi ortalama yüzde 9.60 ile 3 yılın en düşük seviyesini gördü. 1 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.21'e, 3 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 10.33'e, 6 aya kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.25'e, 1 yıla kadar vadeli mevduat faizi yüzde 9.54'e, 1 yıl ve üzeri vadeli mevduat faizi de yüzde 9.65'e geriledi. İşte Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, İş Bankası vadeli mevduat faizleri...

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HaberlerEkonomi HaberleriZiraat Bankası, Halk Bankası, Vakıfbank, İş Bankası vadeli mevduat faizleri çakıldı! 32, 46, 92,181 günlük mevduat faiz oranları!
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