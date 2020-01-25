Ege'nin gözde tatil merkezlerinden Kuşadası'nda 5 yıldızlı Suhan 360 Otel icradan satışa çıkacak. İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre; 25 milyon lira değer biçilen otel, yarı fiyatı olan 12 milyon 500 bin liradan açık artırma usulü ile ihaleye çıkacak. İhale, 5 Mart'ta saat 11.00'de Kuşadası'nda yapılacak. İnşaatının tamamlandığı 2015 yılında hizmet vermeye başlayan otel; 144 oda, 250 yatak kapasitesine sahip. İcra uzmanı Caner Çakı, "Açık artırma ile satılacak otelin fiyatı uygun gürünüyor" dedi.
- Ekonomi
- 25.01.2020
- Gazete
5 yıldızlı otel icradan satılık
Ege'nin gözde tatil merkezlerinden Kuşadası'nda 5 yıldızlı Suhan 360 Otel icradan satışa çıkacak. İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre; 25 milyon lira değer biçilen otel, yarı fiyatı olan 12 milyon 500 bin liradan açık artırma usulü ile ihaleye çıkacak.
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