‘Trafikte sigortasızlık oranı yüksek’

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, 2019 yılında, 2018 yılına göre özellikle kasko ve trafik branşlarında gözle görülür şekilde yavaşlama yaşandığını aktardı. Geride bıraktığımız 2019 yılı hakkında değerlendirmelerde bulunan Baturalp Pamukçu, şöyle konuştu: "2018 Haziran döneminde trafik sigortası yaptıran toplam araç sayısı 9 milyon 207 bin iken, bu sayının 2019 yılının aynı döneminde 9 milyon 228 bin olduğu kayıtlara geçmiştir. Normal şartlarda, trafik sigortası bulunan araç sayısındaki artış adedinin yeni alınan araç sayısına denk gelmesi bekleniyor. Bu durum, zorunlu poliçe olmasına rağmen, trafik branşında sigortasızlık oranının önemli ölçüde arttığının bir göstergesi."