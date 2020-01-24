BES 113 bin kişiye ikinci emeklilik oldu

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 'otomatik katılım'la beraber 125 milyar liraya ulaşan toplam fon büyüklüğünün ekonomiye katkı sağladığını ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, "BES, emeklilik döneminde rahat etmek isteyenler için hem çok hesaplı hem de güvenli bir seçenek sunuyor" dedi. Öztürk, 2017'de 64 bin, 2018'de 89 bin ve 2019'da 113 bin kişinin tam devlet katkısı ile emeklilik hakkı kazandığını söyledi.
- Ekonomi
- 24.01.2020
- Gazete
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