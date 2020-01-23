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Kokorece kadın eli değdi

'da, üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olup, bir süre tanınmış kokoreç ustalarından eğitim alan (21), ağabeyinin kokoreççisinde çalışmaya başladı. İşyerinde şef olarak çalışan Yılmaz, "Müşterilerden çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Kadınların isteyip de yapamayacakları bir şey yok" dedi.

Kokorece kadın eli değdi
Van'da, üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olup, bir süre tanınmış kokoreç ustalarından eğitim alan Zehra Yılmaz (21), ağabeyinin kokoreççisinde çalışmaya başladı. İşyerinde şef olarak çalışan Yılmaz, "Müşterilerden çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Kadınların isteyip de yapamayacakları bir şey yok" dedi.

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