SGK’ya sigortasız işçi çalışma ihbarı nasıl yapılır? Ödül var mı?

Halk arasında sigortasız olarak çalışma şeklinde bilinen kayıt dışı istihdam, çalışma hayatını devam ettiren kişilerin işverenleri tarafından çalışma sürelerinin gün ya da ücret anlamında ilgili kurumlara bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi anlamına gelir. Kayıt dışı istihdam, ülke ekonomisine oldukça büyük zarar yaşatabilir hatta işverenin bu yolla vergi kaçakçılığı yapabilmesinin önü açılabilir.

SGK Sigortasız İşçi Çalıştırma İhbarı ile Alakalı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ!

Sigortasız İşçi Çalıştıran İşveren Nasıl İhbar Edilir?

Sigortasız işçi çalıştıran işvereni Alo 170 hattından şikayet etmek mümkündür. İşçi şikayet hattı Alo 170'in aranması halinde ilgili kurumun denetimi yapabilmesi adına iş yerinin unvanı, açık adres ve sigortasız çalıştırılan kişilerin isim bilgilerini bildirmelidir. Aynı zamanda ihbar Alo 170 internet sitesi üzerinden online olarak iletilebilir; kişinin bulunduğu il ve ilçedeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına birebir ve sigortasız işçi çalıştırma şikayet dilekçesiyle de yapılabilir. Dilekçede isim ve soyismi, ihbarın nedenine ilişkin bilgilerin yer alması gerekir. Yapılan ihbar haklı ise şikayet eden kişinin ismi saklanır ve karşı taraf ile paylaşılmaz.

Sigortasız İşçi Çalıştıranı İhbar Edene Ödül Var mı?

İhbar edene herhangi bir ödül verilmemektedir. Fakat işçinin mağduriyeti ile alakalı bazı hakları vardı. Şikayetin işçi tarafından yapılması ve şikayet nedeniyle işten çıkarılması durumunda; İşyeri 30 ve üzeri kişinin çalıştığı bir işyeri ise, işveren bu kişiye en az 4 en çok 8 aylık ücreti tutarında,

30 kişinin altında, ihbar tazminatının 3 katı tutarında tazminat ödenmek durumundadır.