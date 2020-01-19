Bugünkü
Takvim

KDV indirimi fiyata yansısın

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, mobilya, yumurta ve su ürünlerinde yapılan KDV indirimlerinin satıcılar tarafından fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığının denetlenmesi gerektiğini belirtti.

KDV indirimi fiyata yansısın
Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, mobilya, yumurta ve su ürünlerinde yapılan KDV indirimlerinin satıcılar tarafından fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığının denetlenmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, "Tüketici Kanunu kapsamında denetim görevi olan kurumların bu süreci iyi değerlendirmesi, devletin koyduğu indirimden tüketicinin yararlanması ve piyasanın iyi işlemesi açısından zorunludur" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKDV indirimi fiyata yansısın
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri