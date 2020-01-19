KDV indirimi fiyata yansısın Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, mobilya, yumurta ve su ürünlerinde yapılan KDV indirimlerinin satıcılar tarafından fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığının denetlenmesi gerektiğini belirtti.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, mobilya, yumurta ve su ürünlerinde yapılan KDV indirimlerinin satıcılar tarafından fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığının denetlenmesi gerektiğini belirtti. Yılmaz, "Tüketici Kanunu kapsamında denetim görevi olan kurumların bu süreci iyi değerlendirmesi, devletin koyduğu indirimden tüketicinin yararlanması ve piyasanın iyi işlemesi açısından zorunludur" dedi. TÜM MANŞETLER