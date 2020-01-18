Avukatlara yeşil pasaport imkanı

Avukatlara hususi damgalı pasaport olarak bilinen 'yeşil pasaport' verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. İçişleri Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğine göre; baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlar yeşil pasaport alabilecek. Avukatlık kıdeminin hesabında baro levhasında yazılı olarak geçirilen süre esas alınacak.
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