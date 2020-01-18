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Avukatlara imkanı

Avukatlara hususi damgalı pasaport olarak bilinen '' verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 'nın 'de yayımlanan yönetmeliğine göre; baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlar yeşil pasaport alabilecek. Avukatlık kıdeminin hesabında baro levhasında yazılı olarak geçirilen süre esas alınacak.

Avukatlara yeşil pasaport imkanı
Avukatlara hususi damgalı pasaport olarak bilinen '' verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 'nın 'de yayımlanan yönetmeliğine göre; baroya kayıtlı en az 15 yıllık avukatlar yeşil pasaport alabilecek. Avukatlık kıdeminin hesabında baro levhasında yazılı olarak geçirilen süre esas alınacak.

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